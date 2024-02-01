كيف يخطط اتحاد اليد لأولمبياد باريس 2024 للوقوف على منصة التتويج؟

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القاهرة - سامية سيد - يسعى منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور إلى الوقوف على منصة التتويج بأولمبياد باريس المقبلة بعد إحتلال المركز الرابع فى الدورةالأولمبية الأخرة بطوكيو، خاصة بعدما نجح الفراعنة فى التأهل للأولمبياد المقبلة بعد حصد لقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى نظمتها مصر باستاد القاهرة بالفوز على الجزائر فى النهائى بنتيجة29/21.

و يرصد الخليج 365 أبرز مخططات اتحاد اليد للدورة الأولمبية " باريس 2024 " فى التقرير التالى :

عقد الإسبانى باستور إجتماع مع نور أبو زيد مدير المنتخب فى اليوم التالى لفوز الفراعنة بأمم أفريقيا للإتفاق على خطة الإعداد للألمبياد مبكرا من أجل البدء فيها و إعتمادها من قبل مسئولو اتحاد اليد .

كما على مشاركة منتخب الرجال فى دورة ودية دولية بفرنسا شهر مارس المقبل استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

كشف محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد عن إراحة الدوليين وأساسيين منتخب اليد عن فترة التوقف الدولى مايو القادم وتجمع الناشئين والشباب فى ظل خطة الإتحاد لتدعيم الخبرات بالعناصر الشابة.

تجهيز 6 لاعبين فى كل مركز فى جميع المنتخبات للمرحلة المقبلة للوصول بهم إلى نفس المستوى تحسبا للظروف، كخطة أولوية للاتحاد فى دعم جميع المراكز للوصول إلى المنصة العالمية.

وأشار الأمين، فى تصريح لـ"الخليج 365" إلى أن الاتحاد يخطط حاليا للمدى البعيد على صعيد الناشئين والشباب أيضا، خاصة فى ظل قرار وجود مركز تدريب فى كل محافظة من المحافظات التابعة للاتحاد لدعم المنتخبات.

كما أكد الأمين إقامة حفل تكريم للمنتخب فى فترة التوقف الدولى المقبلة، لتحفيز اللاعبين قبل خوض منافسات الدولة الأولمبية .