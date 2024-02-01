شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه الجزائر في نصف نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية إلى الدور نصف النهائي ببطولة أفريقيا المؤهلة لدورة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، والمقامة حاليا في مدينة لاجوس النيجيرية.

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب الجزائر غدا الجمعة في مباراة الدور نصف النهائي.

وحصل منتخب مصر على العلامة الكاملة في الدور الأول بعد الفوز على نيجريا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الخميس، في ختام مباريات الدور الأول.

وكان منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية قد فاز في مباراته الأولى على المغرب، ثم في الثانية على كينيا، وأخيرا على نيجريا، بالنتيجة ذاتها 3-0.

يتأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، المنتخب الفائز ببطولة إفريقيا المقامة حاليا في نيجيريا.

من جانبه أكد اللواء منصور المحمدي نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة البارالمبية ثقته الكبيرة في أبطال منتخب مصر، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني قادر على حجز بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، في ظل المستوى المتميز لجميع اللاعبين.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.