الصيد يهزم حدائق الاهرام ببطولة منطقة الجيزة للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع فريق 13 سنة ناشئات للكرة الطائرة بصيد الدقي الفوز علي نادي حدائق الاهرام بنتيجة 2 ـ 1 في المواجهة التى جمعت بينهما علي ملعب الصيد بالدقي ليعتلي صدارة مجموعتة بالعلامة الكامله.

ضمت قائمة اللاعبات: عليا هيثم، يارا هيثم امين، روان ايهاب، دارين محمد، مريم باسم، كرمه عمرو، مليكة احمد، جومانا محمد، فريدة على، روضة طارق، لارا عمرو، سما خالد، ليلة اسامه، مريم احمد، حبيبة محمد، ريتاج خالد، جني وليد، ملك هشام، سما محمد، نور احمد، رودينا حسام، جني ياسر، دانية عمرو.

الجهاز الفنى والاداري: رئيس جهاز الكرة الطائرة كابتن محمود فؤاد، مدير قطاع الناشئات كابتن طارق السعدي، مدرب الفريق كابتن وليد عبد العزيز،الدكتورة هالة طبيبة الفريق، اداري الفريق كابتن ناصر محمد.