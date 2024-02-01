الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة سموحة بكأس الرابطة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي قبل قليل عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة في مباراة كأس الرابطة .

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - محمد عادل - أحمد القندوسي - فيڤور اكيم - صديق ايجولا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - سعد سمير -خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج- چون ايبوكا.