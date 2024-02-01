"ليه 11 لاعبا؟".. نجم الزمالك السابق ينتقد صفقة عبدالله السعيد: بيرضوا الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، تعاقد الفريق الأبيض مع 11 لاعبا جديدا لتدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الحالية ومن بينهم عبدالله السعيد.

قال بشير التابعي في برنامج تلفزيوني عبر قناة "etc”: "صفقة انتقال عبدالله السعيد للزمالك لن تحقق الإضافة المطلوبة للفريق الأبيض، في ظل الظروف الأخيرة التي يعيشها النادي".

وأضاف "التابعي:: "الزمالك يعاني في الفترة الأخيرة بشكل واضح، ومجلس الإدارة قد يكون له سياسة معينة، فهل التعاقد مع لاعبين من أجل إرضاء الجمهور أم من أجل المنافسة على البطولات".

وأكمل: "كيف يتم التعاقد مع 11 لاعبا دفعة واحدة، هل هناك فريق كبير يضم هذا العدد من اللاعبين؟!، هناك لاعبين كثيرة انضمت للفريق ولن تلعب بصفة أساسية".

وأوضح: "بالتأكيد أي مدرب قادم سيكون محظوظا، بعدما قام الزمالك بدعم الفريق، بالإضافة إلى وجود استقرار حاليا، ومجلس إدارة يحقق المطلوب".

وأتم تصريحاته: "من الصعب أن ينافس الفريق على الكونفدرالية حاليًا، لأنني لست مقتنعًا بالعديد من الصفقات التي انضمت للفريق".

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