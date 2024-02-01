أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة ببطولات أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

شهدت نسخة أمم أفريقيا 2023 رقماً تهديفياً تاريخياً، حيث تم تسجيل 105 هدفاً في البطولة حتى الآن، ويتصدر لاعب منتخب غينيا الاستوائية إيميليو إنسوي قائمة هدافي البطولة حتى الآن برصيد 5 أهداف، لذا سوف نستعرض في التقرير التالي، اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة على مدار تاريخ البطولة.

ويتصدر نجم منتخب الكونغو الديمقراطية مولامبا نداي قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف، في نسخة واحدة بالبطولة، بعدما توج بجائزة هداف نسخة 1974 بمصر، حينما نجح في تسجيل 9 أهداف في البطولة.

ويأتي في المركز الثاني لاعب المنتخب الإيفواري لوران بوكو، بتسجيله 8 أهداف في نسخة البطولة عام 1970 بالسودان، بالتساوي مع لاعب منتخب الكاميرون فينسنت أبو بكر هداف نسخة عام 2021 ب 8 أهداف أيضاً.

وجاء في المركز الثالث نجم المنتخب المصري حسام حسن، بالتساوي مع لاعب المنتخب الجنوب أفريقي بين ماكارثي برصيد 7 أهداف لكلا منهما، في نسخة عام 1998 من البطولة.

وكان المركز الخامس من نصيب كلا من " صامويل إيتو، محمد دياب العطار، بالإضافة إلى محمد ناجي " جدو"، برصيد 5 أهداف لكلا منهما.