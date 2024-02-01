شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب السعيد وناصر وجعفر.. الزمالك يقيد 7 لاعبين في القائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات قيد 7 لاعبين من صفقاته الجديدة في القائمة الأفريقية أمس الأربعاء قبل غلق باب القيد الشتوي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجح مسئولو نادي الزمالك في قيد كل من: أحمد حمدى ومحمد عاطف وزياد كمال وياسر حمد والأوغندي ترافيس موتيبا ومحمد شحاتة ومهاب ياسر.

وكان يحق للزمالك قيد 7 لاعبين جدد في قائمته الأفريقية بعد استبدال الأسماء التي تم رفع اسمها من قائمة الفريق الأبيض.

يذكر أن الزمالك لم يقيد الثلاثي عبد الله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر لسابق مشاركتهم رفقة فرقهم بيراميدز ومودرن فيوتشر في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية.