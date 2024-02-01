الزمالك يتوصل لاتفاق مع الكرامة السورى لاستعارة محمود الأسود موسم ونصف

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع نظرائهم في نادي الكرامة، علي استعارة محمود الأسود لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وجاء مد فترة القيد ليوم 6 فبراير الجاري، ليعيد محمود الأسود لحسابات الزمالك ويتم التوصل لاتفاق مع ناديه لاستعارته لمدة موسم ونصف.

ونال محمود الأسود صاحب الـ 20 عاما اعجاب هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا ومساعده محمود فايز، لاسيما وان اللاعب كان يشارك مع منتخب سوريا في منافسات كاس اسيا قبل ان يودع البطولة بعد الخسارة من إيران في ثمن النهائي.

ونجح مسئولو نادى الزمالك في التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الشتوى، بعد أن تم انتهاء أزمة إيقاف القيد، وسداد قسط المديونية المستحقة لاتحاد الكرة، مع رحيل أكثر من لاعب.

وأعلن الزمالك عن ضم كل من : عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.

وتم قيد اللاعبين فى قائمة الفريق باتحاد الكرة، بعد ان تم فتح سيستم القيد للزمالك بعدما حضر لمقر الجبلاية أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، وسددا قيمة القسط المستحق والبالغ 15 مليون جنيه، ليتم فتح السيستم ويصبح من حق الزمالك قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المنتظر ان يعلن الزمالك عن ضم صفقات اخرى بعد ان استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على مد فترة القيد الشتوي لأندية الدوري الممتاز والقسم الثاني حتى 6 فبراير الجارى.