شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يُخطر الإتحاد الأفريقى بالمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية بأكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد كرة اليد لكرة اليد خطاباً رسمياً لنظيره الأفريقي أخطره خلاله بالموافقة على المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المُقرر إقامتها خلال مارس المقبل بـ أكرا.

وقال محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن الموافقة على المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية جاءت بعدما شهدت الفترة الماضية لغط بشأن موقف مصر من التواجد في هذه الدورة.

وتابع الأمين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": الاتحاد الأفريقي لكرة اليد أرسل منذ قترة خطاب للاتحاد المصري لاستطلاع رأيه في المشاركة بدورة الألعاب الأفريقية لكن الاتحاد المصري لم يستلم خطاب الاتحاد الأفريقي بسبب قيام المسئول عن المراسلات بالاتحاد المصري بتغيير "الإيميل" ، فأرسل الاتحاد الأفريقي خطاباً للجنة الأولمبية المصرية من أجل معرفة موقف الاتحاد المصري من المشاركة لكن مراسلات اللجنة الأولمبية لم تأخذ مجراها فاعتبر الاتحاد الأفريقي للعبة أن مصر رفضت المشاركة.

وواصل رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: بعد فترة قرر الاتحاد الأفريقي زيادة عدد المنتخبات المشاركة في الدورة الأفريقية بعدما وصلته موافقة 8 منتخبات قارية فقط ، ليُقرر الاتحاد المصري المشاركة في الدورة بعد زيادة عدد المنتخبات.

وشدد محمد الأمين على أنه أبلغ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة الدكتور بما حدث وأخطره بموافقة إتحاد اليد على المشاركة في الدورة الأفريقية.

وفازت مصر بأمم أفريقيا الأخيرة لكرة اليد على حساب الجزائر في نهائي البطولة التي أقيمت بالقاهرة ، واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية ، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020