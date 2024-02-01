شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعرض على فيتوريا 300 ألف دولار لفسخ العقد والمدرب البرتغالي يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل اتحاد الكرة آخر تطورات التفاوض مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بشأن فسخ العقد وحل أزمة الشرط الجزائي في عقده مع الجبلاية.

أكد المصدر لـ"الخليج 365" أن اتحاد الكرة عرض على فيتوريا الحصول على مبلغ 300 ألف دولار للرحيل بالتراضي، مشيرا إلى أن المبلغ مُقسّم ما بين 200 ألف دولار راتب شهر يناير إضافة 100 ألف دولار من قيمة الشرط الجزائي.

أوضح المصدر أن فيتوريا يرفض نهائيا التنازل عن أي مبلغ من قيمة الشرط الجزائي، ويتمسك بالحصول على 800 ألف دولار وهي قيمة راتب يناير والشرط الجزائي كامل.

شدد المصدر على أن هناك 7 أعضاء في مجلس إدارة اتحاد الكرة استقروا على رحيل فيتوريا وتدعمهم وزارة الرياضة، بينما هناك عضوان بالمجلس يتمسكان ببقائه واستكمال مهمته.

وأخفق منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا في استكمال مشوار ببطولة أمم إفريقيا بعدما ودع البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية، ولم يحقق أي انتصار في البطولة واستقبلت شباك الفراعنة 7 أهداف.