شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع جوميز بشأن الصفقات الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسئولو نادي الزمالك بالتنسيق بشكل كامل مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني المنتظر للفريق الأبيض بشأن الصفقات الجديدة التي تم إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لإطلاعه على كل اللاعبين الجدد الذين تم ضمهم خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأرسل مسئولو نادي الزمالك الفيديوهات الخاصة بكل اللاعبين الجدد إلى جوميز لاطلاعه على ملف الصفقات التي تم إبرامها، وللتعرف على مستوى وأسلوب كل اللاعبين الجدد.

ويعقد مسئولو نادى الزمالك مؤتمرا صحفيا الأثنين المقبل، للإعلان عن الصفقات التي تم التعاقد معها، و تقديمها لوسائل الإعلام، وقيدها في اتحاد الكرة.

نجح نادي الزمالك في حسم 10 صفقات بصورة رسمية عقب حل أزمة القيد، والتي جاءت كالآتي:

1- عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز

2- ناصر ماهر صانع ألعاب فيوتشر

3- أحمد حمدي صانع ألعاب مونتريال الكندي

4- الفلسطيني ياسر حمد مدافع نورث ايست الهندي

5- مهاب ياسر جناح أيمن فريق الداخلية

6- محمد عاطف جناح ومهاجم فريق طنطا

7- الأوغندي ترافيس موتيابا جناح فريق كامبالا سيتي

8- محمد شحاتة لاعب وسط مدافع فريق طلائع الجيش

9- سيف فاروق جعفر لاعب وسط بيراميدز

10- زياد كمال لاعب وسط إنبي

ونجح الزمالك في إنهاء أزمة إيقاف القيد المتعلقة باتحاد الكرة المصرى، بعدما قام ، بسداد قسط المديونية المستحقة للجبلاية، وفتح اتحاد الكرة سيستم القيد للزمالك بعدما حضر لمقر الجبلاية أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، وسددا قيمة القسط المستحق والبالغ 15 مليون جنيه، ليتم فتح السيستم وأصبح من حق الزمالك قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.