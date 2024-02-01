شكرا لقرائتكم خبر عن فيبو أكيم يظهر لأول مرة فى تشكيل سيراميكا أمام سموحة بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة سموحة، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة، والذي يقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني - محمد عادل - أحمد القندوسي - فيبو أكيم - صديق ايجولا.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - سعد سمير -خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - إبراهيم محمد - أحمد بلحاج- چون ايبوكا.

وكان فريق سيراميكا قد تأهل لربع النهائي في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، حيث فاز على إنبي في الجولة الأولى من دور المجموعات بثنائية نظيفة، ثم تغلب على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يتعادل في الجولة الأخيرة أمام الداخلية بهدف لمثله.

بينما على الجانب الآخر، تأهل فريق سموحة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر، حيث خسر سموحة في المباراة الأولى أمام بلدية المحلة بهدف نظيف، ثم تعادل مع مودرن فيوتشر سلبياً، قبل أن يفوز في الجولة الثالثة على الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة.