شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم صفقة مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو نادى الزمالك اليوم صفقة مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بعدما شهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة مع اللاعب وناديه للإنتقال لصفوف النادى الأيبض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء فى تدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة ومميزة.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة من جانب الزمالك لضم مصطفى أشرف وشهدت المفاوضات بين مسئولو القلعة البيضاء ونظرائهم في مونشجلادباخ، الموافقة على انتقال اللاعب إلى الفريق الأبيض، ويتبقى الاتفاق على طريقة سداد المقابل المادى للصفقة من الزمالك للفريق الألمانى.

ورفع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا إيقاف القيد عن الزمالك رسميا، وذلك بعد أن تم حذف اسم الزمالك من قائمة الأندية المصرية الموقع عليها عقوبات إيقاف القيد.

وتسببت أزمة إيقاف القيد في حرمان الزمالك من إبرام أي صفقة خلال الفترة الماضية، وبعد رفع اسم الزمالك أصبح من حقه ضم لاعبين خلال الميركاتو الشتوى الجارى.