شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة وتأمين طبى وتذاكر طيران..تفاصيل عقد الزمالك مع جوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى الزمالك عن تفاصيل الاتفاق بين مسئولى النادى والبرتغالى جوزيه جوميز المدرب الجديد للفريق، والذى سيتواجد فى مقر النادى اليوم لعقد جلسة مع مجلس الإدارة .

كشف المصدر ان العقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم ،بقيمة 50 الف دولار مت بينها راتب الجهاز المعاون له، حيث يصطحب معه 3 مساعدين، مدرب حراس ومخطط أحمال ومدرب.

ومن المقرر، أن يوفر النادى سيارة خاصة بالسائق لجوميز ، على أن يتحمل الزمالك إقامة المدرب فى احد الفنادق.

كما يتضمن العقد حصول جوميز على مبلغ شهرى كتأمين طبى، بالإضافة إلى تحمل الزمالك قيمة تذاكر الطيران لجوميز ومعاونيه الثلاثة فى حالة السفر للإجازات.