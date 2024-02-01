طاقم تحكيم جزائري لمباراة الكونغو وغينيا في ربع نهائي أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة ربع نهائي أمم أفريقيا إلى طاقم تحكيم جزائري بقيادة الحكم الجزائري مصطفى غربال.

موعد مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا في أمم أفريقيا

وتقرر انطلاق صافرة مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا مساء غدا الجمعة من أجل تحقيق المتأهلة لدور نصف النهائي للبطولة المقامة في كوت ديفوار.

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لأمم إفريقيا

نيجيريا ضد أنجولا يوم الجمعة المقبلة 2 فبراير الساعة 7 مساء.

الكونغو الديمقراطية ضد غينيا يوم الجمعة المقبلة 10 مساء.

كوت ديفوار ضد مالي يوم السبت المقبل 3 فبراير 7 مساء.

الرأس الأخضر ضد جنوب افريقيا يوم السبت 3 فبراير 10 مساء