صفوت يفتتح مواجهة مصر والاكوادور فى كأس ديفيز..عصراوى يلاقى ايميلو

ياسر رشاد - القاهرة - اقيمت مراسم قرعة مباراة مصر والاكوادور الفاصلة فى كأس ديفيز للتنس والتى تنطلق غدا الجمعه فى تمام الحادية عشر ظهرا بالملعب الرئيسى بنادى الجزيرة.

واجرى القرعة الحكم العام للمباراة روبرت براون فى حضور كل من رئيس اتحاد التنس الكابتن اسماعيل الشافعى والسكرتير العام للاتحاد المهندس وليد سامى والسكرتير العام المساعد مروى عبد الرحمن ونائب رئيس اتحاد التنس بالاكوادور ورئيس لجنة التنس بنادى الجزيرة الدكتور اسماعيل خرما وعضو اللجنة الكابتن نادر زهران والمدير الفنى لاتحاد التنس الكابتن ضياء نبيل.

وقام بسحب القرعة الكابتن نادر زهران والتى اسفرت عن خوض نجمنا المصنف 358 عالميا محمد صفوت للمياراة الاولى الافتتاحية امام لاعب الاكوادور المصنف رقم 312 عالميا الفارو ميزا بينما يلتقى لاعبنا المصنف 735 عالميا عمرو عصراوى مع المصنف 307 عالميا ايميلو جوميز.

وتقام غدا مباراتين فى الفردى على ان تقام السبت فى العاشرة صباحا مباراة الزوجى محمد صفوت واكرم السلالى مع اندرياس اندراد ودييجو هيدالجو ويليها مباراتى الفردى حال عدم حسم اى فريق للمباريات الثلاث الاولى ويلعب محمد صفوت مع ايميلو وعمرو عصراوى مع الفارو.

وبدأت مراسم قرعة المباراة بكلمة ترحيب بالحضور من جانب الكابتن اسماعيل الشافعى والذى اكد على إنتهاء كافة التجهيزات الخاصة باللقاء للخروج به فى افضل صورة مشرفة لمصر كالمعتاد.

واهدى الكابتن اسماعيل الشافعى درع الاتحاد المصرى للتنس الى كل من نائب رئيس اتحاد التنس الاكوادورى والحكم العام للمباراة.