وزير الرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحا العديد من المشروعات بنادى الصفوة

ياسر رشاد - القاهرة - فى بداية جولته بمحافظة الشرقية ..

الخميس 01/فبراير/2024 - 05:03 م 2/1/2024 5:03:13 PM

افتتح اليوم وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العديد من المنشآت الرياضية بنادى الصفوة بالعاشر من رمضان و التى من ضمنها افتتاح حمام سباحة أولمبي ، وافتتاح صالة للجمباز وقام فريق النادى بعمل استعراض رياضي امام الوزير والمحافظ كما تفقدا صالة للالعاب القتالية والتى ضمت العاب الجودو والتايكوندو والكاراتية والكيك بوكسينج والكونغ فو والتى شهدت تواجد للمنضمين بالمشروع القومي بالموهبة والتابع لوزارة الشباب والرياضة داخل الصالة بنادى الصفوة للتدريب بها ، كما التقي وزير الشباب والرياضة بلاعبي المشروع القومى للموهبة والبطل الاولمبي لكرة السلة كما تضمنت الجولة تفقد حديقة النباتات النادرة كما تفقد وزير الرياضة صالة تنس الطاولة كما شاهد

صبحي ومحافظ الشرقية مباراة لكرة السلة بين فريقي نادى الصفوة و مجموعة من مشروع Her world كما حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاطمئنان على استمرار وسير العمل بمشروع كابيتانو مصر وفى ختام جولته بنادي الصفوة شهد وزير الرياضة ختام تصفيات مونديال حياة كريمة والتى جمعت بين فريقي مركز شباب الفولى ومركز شباب المناجاة .

واشاد وزير الرياضة بالطفرة الإنشائية الرياضية المتواجدة بالنادى برئاسة المهندس عادل اسماعيل ومجلس الإدارة ، وعلى عملهم المتميز فى تطوير النادي ، بالاضافة الى تنوع الخدمات الاجتماعية التى يقدمها النادى للأعضاء.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الوزارة تولى اهتمام كبير بملف تطوير البنية الرياضية بجميع أندية مصر في جميع المحافظات، موضحا أن البنية الرياضية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تطورت بشكل كبير وملموس ادى الى تنظيم مصر للعديد من البطولات على المستوي الدولى والقاري .

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الشباب والرياضه ولا تألوا جهدا في تقديم كامل الدعم والمساندة للقطاع لدوره الهام في تشكيل الوعي والوجدان لدى الشباب باعتبارهم القوه الفعاله لبناء وتنمية المجتمع والذي يتفق تماماً مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان.

وأشار محافظ الشرقية الي أهميه ممارسة الرياضه باعتبارها تساهم في بناء أجسام و عقول الشباب وتعد إحدى الوسائل الهامه لاستغلال طاقاتهم بشكل إيجابي يعود بالنفع على المجتمع ، مؤكدا علي ضرورة استمرار رعاية النشء الصغير واكتشاف المهارات الإبداعيه لديهم في مختلف الأنشطه الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه والاستفاده منها في المجالات التنمويه

رافق الوزير بجولته لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومن جانب محافظة الشرقية الدكتور احمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية ولفيف من السادة نواب مجلس الشعب والشوري بمحافظة الشرقية .