شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله السعيد أول الحاضرين للتصوير فى الزمالك ..وموتيابا يخضع للجلسة الأن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خضع لاعبو الزمالك الجدد إلى جلسة تصوير داخل مقر النادى بميت عقبة، قبل تقديمهم للإعلام فى المؤتمر الصحفي المقرر عقده الاثنين المقبل.

وكان أول الحاضرين لجلسة التصوير عبدالله السعيد القادم من بيراميدز ، وكذلك محمد عاطف ومحمد شحاتة وياسر حمد، وناصر ماهر،و زياد كمال، وأحمد حمدى بالإضافة إلى مهاب ياسر ،بينما مازال الاوغندي موتيابا يخضع للجلسة الأن.

ونجح مسئولو نادى الزمالك في التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الشتوى الحالى، بعد انتهاء أزمة إيقاف القيد، وسداد قسط المديونية المستحقة لاتحاد الكرة، مع رحيل أكثر من لاعب.

وأعلن الزمالك ضم كلا من : عبدالله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.

وتم قيد اللاعبين فى قائمة الفريق باتحاد الكرة، بعد فتح سيستم القيد للزمالك بعدما حضر لمقر الجبلاية منذ ساعات قليلة أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، وسددا قيمة القسط المستحق والبالغ 15 مليون جنيه، ليتم فتح السيستم ويصبح من حق الزمالك قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المنتظر إعلان الزمالك عن ضم صفقات أخرى بعد إعلان إدارة اتحاد الكرة مد فترة القيد الشتوي لأندية الدوري الممتاز والقسم الثاني حتى يوم 6 فبراير الجارى.