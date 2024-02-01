شكرا لقرائتكم خبر عن معتز زدام يخضع للكشف الطبي فى المصرى تمهيداً لانضمامه إلى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل التونسي معتز زدام، الوافد الجديد إلى النادي المصري، إلى القاهرة، وذلك للخضوع للكشف الطبي بالنادي البورسعيدي تمهيداً لانضمامه إلى الفريق.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري، بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة علي ماهر، إجراءات التعاقد مع الدولي التونسي معتز زدام لاعب خط وسط فريق الترجي التونسي، وذلك على سبيل الإعارة لستة أشهر بنية البيع وذلك بعد اتمام مجلس إدارة النادي المصري لكافة إجراءات انتقال اللاعب وقيده بقائمة الفريق.

الجدير بالذكر أن اللاعب معتز زدام والبالغ من العمر 23 عامًا يشغل مركز لاعب خط الوسط وقد سبق للاعب الانضمام لصفوف المنتخب التونسي كما سبق له كذلك اللعب لفريق النجم الرياضي الساحلي.

وكان المصري قد أعلن عن 4 صفقات شتوية بعد ضم التونسي معتز زدام على سبيل الإعارة من الترجي لنهاية الموسم، صلاح محسن لمدة 3 مواسم ونصف عقب فسخ تعاقده مع الأهلي، وحسين فيصل لمدة 3 مواسم قادماً من سموحة، محمد طارق من الزمالك لمدة موسمين.