شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يودع زملائه في مودرن فيوتشر بعد الانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع ناصر ماهر زملائه في مودرن فيوتشر بعد الانضمام إلى نادي الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وكتب ناصر ماهر عبر حسابه على انستجرام: كل التوفيق لنادي فيوتشر فيما هو قادم وأتمنى لكم التوفيق، كل الشكر والتقدير لكل زملائي داخل الفريق بجد لاعيبة رجالة ومن أحسن الشخصيات اللي قابلتها في حياتي بحبكم جداً وبتمنالكم كل حاجة حلوة.

ونجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس في إتمام الإتفاق مع نادي الزمالك على ضم عمرو السيسي بشكل نهائي لصفوف الفريق بالإضافة إلى إستعارة الثنائي مواليد ٢٠٠٣، عبد الله محمد وعلي ياسر، لمدة موسمين ونصف، وذلك مقابل رحيل ناصر ماهر إلى نادي الزمالك.



ناصر ماهر

ويعد عمرو السيسي أحد العناصر الهامة بصفوف نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الثنائي الشاب عبد الله محمد وعلي ياسر، حيث يجيد الاول اللعب بالمركز (١٠)، فيما يشغل الثاني مركز المهاجم.