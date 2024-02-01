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‎مصيلحى يجتمع بالعشرى ويطالبه بالسعى نحو لقب كأس الرابطة

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ياسر رشاد - القاهرة - أجتمع  محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بالكابتن طارق العشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم وطالبه باستمرارالمسيرة الناجحة لفريق الكرة هذا الموسم ، و  الفوز فى المباراة الأخيرة أمام نادى إنبى و تقديم مستوى و أداء فنى متميز للغاية و صعودالفريق للدور قبل النهائى لبطولة كأس الرابطة المصرية،  مما أسعد جماهير و عشاق زعيم الثغر

و أكد رئيس النادى للكابتن طارق العشرى أن الجميع داخل منظومة زعيم الثغر يتطلع إلى تحقيق بطولة ستكون تتويج للمجهود و الأداءالمميز لفريق الكرة مؤكدا على ثقته الكبيرة فى القيادة الفنية للفريق و هذه المجموعة المميزة من اللاعبين فى تحقيق آمال وطموحات جماهير زعيم الثغر العظمية، و أنهم سوف يبذلون كل ما فى أستطاعتهم من جهد من أجل الفوز ببطولة كأس الرابطة المصرية هذا الموسم و إضافة بطولة هامة للفريقتضاف لسجل و تاريخ نادى الاتحاد السكندرى العريق .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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