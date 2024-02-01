شاهد.. ثلاثية النصر السعودي في شباك انتر ميامي الامريكي في الشوط الاول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مجريات الشوط الاول بين انتر ميامي الامريكي والنصر السعودي بتقدم الاخير بثلاثية دون رد في المباراة التي تقام على ملعب "المملكة أرينا"، معقل الهلال الجديد، في ثاني مباريات كأس موسم الرياض.



احرز أهداف النصر السعودي اللاعبين أوتافيو في الدقيقة 3، أندرسون تاليسكا في الدقيق 10، إيميريك لابورت في الدقيقة 12.

فيديو ثلاثية النصر السعودي ..

تشكيل النصر السعودي ضد إنتر ميامي

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، إيميريك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: عبد المجيد الصليهم، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، عبد العزيز العليوة، محمد مران.



تشكيل إنتر ميامي أمام النصر السعودي

حراسة المرمى: كاليندر.

خط الدفاع: جراسيل، أفيليس، كريفيستوف، ألين، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، رويز، جريجوري.

خط الهجوم: لويس سواريز، كامبانا.