شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُشيد بثنائى الأهلى قبل عودة المنافسات الأفريقية والمحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر بمستوى ثنائي هجوم الفريق وسام أبو علي والفرنسي أنتوني موديست بعد ظهورهما بمستوى جيد خلال الفترة الماضية ، وأكد كولر أن وسام وموديست قدما أداء جيد في معسكر الفريق الأخير بالإمارات، ما يؤكد أن الفريق سيستفيد من جهودهما هجومياً بشكل جيد الفترة المقبلة.

وقدم ثنائي هجوم الأهلي، أنتوني موديست ووسام أبو علي مستوى جيد في مباراتي الفريق الوديتين بالمعسكر الخارجي الذي أقيم مؤخراً بالإمارات.

الأهلي ضم الدنماركي من اصل فلسطيني وسام أبو علي خلال يناير الماضي من سيريس السويدي مقابل مليوني يورو ، فيما إنتقل موديست للقلعة الحمراء الصيف الماضي بعد إنتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني.

وخاض الأهلي مباراتين في معسكر الإمارات ، الأولى أمام الأخدود السعودي الثلاثاء الماضي وخسرها الأهلي بهدف مقابل هدفين والثانية كانت أمام "حتا" الإماراتي وانتهت بالتعال بهدف لمثله.

شارك موديست أساسياً في المباراتين فيما حل وسام أبو علي بديلاً فيهما، ونجح الثنائي في تقديم عرض قوي خلال ظهورهما في المباراتين.

ونجح وسام أبو علي في صناعة هدف الأهلي الوحيد أمام الأخدود حيث مرر الكرة إلى التونسي محمد الضاوي "كريستو" وسجل الأخير الكرة بشكل رائع، وتسبب وسام في ركلة جزاء للأهلي أمام الأخدود أهدرها رامي ربيعة ، كما ظهر وسام بشكل مؤثر في مباراة "حتا".

أما موديست فقد سجل هدفاً في مباراة "حتا" أمس من ضربة رأسية جيدة كما أهدر ركلة جزاء وسدد كرة قوية تصدى لها حارس "حتا" خلال المباراة ذاتها.

وفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر خوض معسكر مغلق في الإمارات مُستغلاً توقف الدور والمنافسات المحلية والأفريقية بسبب بطولة أمم أفريقيا المُقامة حالياً في كوت ديفوار من أجل تجهيز لاعبي الفريق لخوض مباراته ضد شباب بلوزداد الجزائري منتصف فبراير المقبل في الجولة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا.