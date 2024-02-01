شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرحّب بانتظام على معلول فى المران : عودة ملك الحلول "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحّبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بعودة الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لتدريبات المارد الأحمر بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا المُقامة حالياً بكوت ديفوار والتي ودّعتها تونس من الدور الأول قبل أن تخرج مصر من دور الـ16.

ونشرت صفحة الأهلي الرسمية عبر فيس بوك صوراً للنجم التونسي علي معلول خلال مران اليوم ،الخميس، وأظهرت الصور ترحيب مارسيل كولر المدير الفني وسامي قمصان مدرب الفريق باللاعب التونسي ، وكتبت الصفحة : عودة ملك الحلول.



معلول في مران الأهلي



معلول في مران الأهلي



معلول في مران الأهلي



معلول في مران الأهلي



معلول في مران الأهلي



معلول في مران الأهلي

واستأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم،الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الراحة التي حصل عليها ‏اللاعبون عقب العودة من معسكر الإمارات بعد راحة سلبية حصل عليها لمدة ثلاثة أيام عقب العودة من معسكر الإمارات مساء الأحد الماضي وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي ، وإنتهتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 في الثانية.

وبدأ المران بجلسة عقدها الجهاز الفني مع اللاعبين للحديث عن المرحلة القادمة، التي تشهد ارتباطات مهمة للفريق في دوري أبطال ‏إفريقيا وبقية منافسات الموسم الجاري.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق، فقرات متنوعة للاعبين، للارتقاء بالنواحي البدنية في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه ‏الجهاز الفني للفترة المقبلة.‏

ولم يشارك لاعبي الأهلي الدوليين في هذا المعسكر لتواجدهم في بطولة أمم أفريقيا ، كما غاب الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في دورة ودية أٌقيمت بدبي الشهر الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين منتصف فبراير الجاري في دور