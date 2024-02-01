شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضد المصري .. شاهد هدف صلاح محسن بمواجهة ربع نهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادي المصري بقيادة علي ماهر فوزاً عريضاً على ضيفه بيراميدز، بثلاثية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس رابطة الأندية المصرية، وسجل أهداف المصري، ميدو جابر في الدقيقة 27، صلاح محسن في الدقيقة 75، وكريم العراقي في الدقيقة 85، بينما سجل فخري لاكاي هدف بيراميدز الوحيد.

وانضم صلاح محسن للمصري في يناير الماضي بعد فسخ عقده مع الأهلي، وبهذا الفوز يتأهل المصري إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.