شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ضد المصري .. شاهد هدف صلاح محسن بمواجهة ربع نهائي كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
وانضم صلاح محسن للمصري في يناير الماضي بعد فسخ عقده مع الأهلي، وبهذا الفوز يتأهل المصري إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.
وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من:
محمود جاد في حراسة المرمى.
خط الدفاع: كريم العراقي، أيمن منصور، باهر المحمدي، عمرو سعداوي.
الوسط: عمرو موسى، حسن علي، أمادو باه، سمير فكري، ميدو جابر.
الهجوم: محمد الشامي.
وعلى مقاعد البدلاء: صلاح محسن، عصام ثروت، حسين السيد، فخر الدين بن يوسف، محمود حمادة، يوسف الجوهري، أحمد عيد، ليستويل، إسلام عطية.
بينما بدأ بيراميدز اللقاء بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أحمد ميهوب.
خط الدفاع:علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ.
خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو.
خط الهجوم: إبراهيم عادل - فخري لاكاي - مروان حمدي
وتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - أسامة جلال - محمد حمدي - محمود دونجا- إسلام عيسى - محمود زلاكة - يوسف أسامة - مصطفى فتحي - دودو الجباس.
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