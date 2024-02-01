 مأرب.. تدشين فعاليات الأنشطة الرياضية بدوري الشهيد شعلان ورفاقه

المنامة - ياسر ابراهيم - دشنت، قوات الأمن الخاصة فرع مأرب، الخميس، منافسات دوري الشهيد عبدالغني شعلان ورفاقه لكرة القدم والسباحة والشطرنج، والذي تقيمه إدارة التدريب والتأهيل قسم الأنشطة الرياضية.



وفي التدشين الذي حضره رئيس أركان قوات الأمن الخاصة بالفرع العميد عبد الله الصبري، أقيمت مباراة الافتتاح جمعت بين فريق كتيبة المهام الخاصة وفريق الكتيبة الرابعة.



واشتعلت المباراة وسط أجواء حماسية بحضور عدد من الضباط والأفراد الذين عبروا عن تقديرهم للاهتمام بالأنشطة الرياضية، وتشجيع منتسبي الفرع على تنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف الألعاب بما يعزز من مواجهة التحديات الأمنية بمحافظة مأرب والحفاظ على أمنها واستقرارها.



ويشارك في الدوري الذي يأتي تزامنا مع فعاليات احياء الذكرى السنوية للشهيد القائد شعلان ورفاقه العديد من الفرق في الكتائب والقطاعات التابعة لمعسكر الأمن العسكري.