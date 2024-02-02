شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على المصرية للاتصالات 86/53 بدورى السوبر للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره المصرية للاتصالات بنتيجة 86/53، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، ضمن الجولة السادسة لمباريات دوري السوبر.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي:

23/19

43/33

65/46

86/53

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سبورتنج يوم الأحد المقبل على صالة الأخير بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من، وائل بدر مديراً فنياً ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، وطارق كيمب مدرباً عاماً، ومحمد سعيد معد بدني، ومصطفى محسن مديراً إداريا، وإسلام جمعة أخصائي علاج طبيعي، وإياد مصطفى محللاً للأداء.