مانشستر يونايتد يهزم وولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى

ياسر رشاد - القاهرة - حقق مانشستر يونايتد فوزا صعبا على نظيره وولفرهامبتون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدورى الإنجليزى.

أهداف مانشستر يونايتد جاءت بتوقيع كل من ماركوس راشفورد في الدقيقة الخامسة قبل أن يضيف راسموس هويلوند الهدف الثانى في الدقيقة الثانية والعشرين.

وأضاف سكوت ماكتوميناي ثالث أهداف مانشستر يونايتد في الدقيقة 75 واختتم ماينو أهداف الشياطين مرة أخرى فى الدقيقة "7+ 90'.

بينما جاءت أهداف ولفرهامبتون عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقة 71 وماكسمليان كيلمان فى الدقيقة 85 وبيدرو نيتو فى الدقيقة "5+ 90'.

بهذه النتيجة صعد مانشستر يونايتد إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة بينما يحتل فريق وولفرهامبتون المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون جاء كالتالي: أونانا، مارتينيز، فيرنانديز، راشفورد، هويلاند، جارناتشو، كاسيميرو، فاران، دالوت، شاو، ماينو.