طولان: شيكابالا يستطيع الاستمرار في الملاعب حتى هذا الموعد!

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" يستطيع الاستمرار حتى الوصول إلى 45 عامًا.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي المذاع على قناة الزمالك: "شيكابالا له وضع خاصة فهو من أفضل اللاعبين ويمتلك مهارة فنية خاصة فهو حالة مختلفة ومن وجهة نظري يستطيع الاستمرار في الملاعب حتى 45 عاما وهو لاعب نادر وجوده في الوقت الحالي".

وأضاف: "عندما توليت تدريب الزمالك كان شيكابالا من أكثر اللاعبين التزاما داخل وخارج الملعب وينفذ جميع التعليمات".