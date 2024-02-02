بعد أنباء اقترابه من الدوري الإنجليزي.. ماذا قدم مرموش طوال مشواره الاحترافي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية ألمانية خلال الفترة الماضية، عن وجود صراع إنجليزي بين فريقي توتنهام ونيوكاسل، من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبدأ عمر مرموش مشواره الاحترافي في موسم 2017، مع الفريق الثاني لفولفسبورج الألماني " الرديف"، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في موسم 2020.

وخرج مرموش من فريق فولفسبورج إلى فريق سانت باولي أحد أندية دوري الدرجة الثانية بألمانيا، شارك معه في 21 مباراة نجح في تسجيل 7 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة، قبل أن يعيده فريق فولفسبورج مرة أخرى، وتتم إعارته إلى فريق شتوتجارت الألماني.

وخاض مرموش رفقة فريق شتوتجارت 21 مباراة، تمكن خلالهما من إحراز 3 أهداف وصناعة 5 أهداف.

وشارك مرموش طوال مسيرته بالدوري الألماني الممتاز حتى الآن 85 مباراة، تمكن من تسجيل 20 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.