شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه جوميز .. المدرب البرتغالي يبدأ مهمته مع الزمالك من الملعب السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ البرتغالي جوزيه جوميز مهمته في تدريب فريق اللزمالك السبت المقبل بعد توقيع عقد احترافى لمدة موسم ونصف الموسم تبدأ من يناير، وجاء توقيع المدرب البرتغالي خلال تواجد المدرب البرتغالي مساء اليوم، الخميس بمقر النادي.

ووقع جوميز على عقود لمدة موسم ونصف الموسم مع القلعة البيضاء مقابل 50 ألف دولار شهرياً للمدير الفني وجهازه المعاون، ويضم الجهاز المعاون لجوميز مدرب حراس ومدربا ومخطط أحمال.

وقام المدير الفنى الجديد للزمالك بجولة داخل النادى، وتفقد ملعب حلمى زامورا، وكذلك غرف ملابس اللاعبين، بالإضافة إلى الجيم بالنادى، ورافق جوميز فى الجولة أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وذلك بعد أن قام بعمل جلسة تصوير داخل صالة نادى الزمالك.

ومن المقرر أن يوفّر النادى سيارة خاصة بالسائق لجوميز على أن يتحمل الزمالك إقامة المدرب فى أحد الفنادق، كما يتضمن العقد حصول جوميز على مبلغ شهرى كتأمين طبى، بالإضافة إلى تحمل الزمالك قيمة تذاكر الطيران لجوميز ومعاونيه الثلاثة فى حالة السفر للإجازات.

وكشف مصدر بنادى الزمالك عن تفاصيل الاتفاق بين مسئولى النادى وجوزيه جوميز المدرب الجديد للفريق، والذى يتواجد فى مقر النادى اليوم حالياً لعقد جلسة مع مجلس الإدارة.

وقال المصدر إن العقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم، بقيمة 50 ألف دولار من بينها راتب الجهاز المعاون له، حيث يصطحب معه 3 مساعدين، مدرب حراس ومخطط أحمال ومدرب.

ومن المقرر أن يوفر النادى سيارة خاصة بالسائق لجوميز، على أن يتحمل الزمالك إقامة المدرب فى أحد الفنادق.

كما يتضمن العقد حصول جوميز على مبلغ شهرى كتأمين طبى، بالإضافة إلى تحمل الزمالك قيمة تذاكر الطيران لجوميز ومعاونيه الثلاثة فى حالة السفر للإجازات.