شكرا لقرائتكم خبر عن يحيي شعبان لاعب طائرة الاتحاد السكندري: نستهدف لقب الدوري هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف يحيي شعبان، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي الاتحاد السكندري، أن الفريق يسير بخطى ثابتة في بطولة الدوري، في ظل ارتفاع مستوى اللاعبين من مباراة لأخرى في الدوري الممتاز "أ" رجال.

وأضاف يحيي شعبان في تصريحاته لليوم السابع، أن فريق الاتحاد يجد منافسة صعبة من باقي الفرق خاصة طلائع الجيش الذى يقدم عروضا قوية في الدوري، ويواصل الانتصارات، رغم خساره وحيده في الدوري حتي الآن أمام الزمالك في الأدوار قبل النهائية.

وقال يحيي شعبان إن الاتحاد يسعي لاعتلاء منصات التتويج، خاصة في العاب الصالات، موضحا أن الإدارة تقدم دعم كبير لفريق الطائرة لتحقيق الإنجازات المرجوة.

جدير بالذكر أن طائرة الاتحاد السكندري حققت في موسم 2022/2023 ثالث كأس السوبر المصري، وثاني الدوري موسم 2021/2022، وتسعى للتتويج بأول ألقابها هذا الموسم.