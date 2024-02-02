شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل جوميز: مفاوضات الزمالك لم تستغرق 5 أيام.. ورفض عرض الأهلي لأسباب شخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم سليمان، وكيل أعمال جوزيه جوميز، كواليس التعاقد مع نادي الزمالك لتولي المسئولية الفنية للفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج كان 2023، عبر قناة أون تايم سبورت 1: "جوميز رحب جداً بمفاوضات الزمالك في البداية، وهو على معرفة كبيرة بالنادي، ولديه طموحات كبيرة، والمفاوضات لم تستغرق أكثر من 5 أيام في تواجد حسين لبيب وحسين السيد وعمرو أدهم، والأمور تمت ونتمنى له التوفيق".

وأضاف: "جوميز على معرفة تامة بظروف النادي، أول تمرين له قد يكون السبت المقبل أو الأحد، والصفقات بدأت قبل التفاوض معه، ولكنه سيتعرف على الفريق من خلال التدريبات، هو سبق له تدريب متعب والحضري ومصطفى فتحي في التعاون السعودي".

وواصل: "الأهلي تفاوض مع جوميز في 2018، وكانت الأمور تمت ولكنه تعرض لظروف عائلية بأكثر من حالة وفاة لذلك اضطر لرفض العرض والبقاء في البرتغال". واختتم: "مصير معتمد جمال سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة، وهناك شرط جزائي في العقد ما يعادل شهرين تقريباً".