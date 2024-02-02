شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتسلح بالوديات لتجهيز الصفقات الجديدة قبل استئناف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني، وضع برنامج تدريب الفريق خلال معسكر الإسماعيلية علي فترتين وجاري الاتفاق علي خوض مباراتين وديتين خلال المعسكر لتجهيز جميع اللاعبين والصفقات السبع الجديدة لمباريات الفريق المقبلة ببطولة الدوري الممتاز .

ونجح المقاولون العرب في ضم كلا من: فراس بن عايفية، محمود حليمو، محمود الشبراوي، محمد عنتر، النيجيري اديوي معز، الأوغندي جواكيم اوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي، أسامة النجار.

وقرر الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب، ضم 7 لاعبين شباب لمعسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية في إطار سياسة النادي والجهاز الفني بقيادة محمد عودة لتصعيد الشباب المميزين .

وعقد عودة جلسة مع اللاعبين، وطالبهم بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة وأهمية تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري لتحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري.

ومن المقرر أن ينتظم فريق المقاولون العرب بمعسكر الإسماعيلية حتى الأربعاء المقبل استعدادا للدوري ويسعى الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى فني وبدني قبل استئناف الدوري.

واستأنف فريق المقاولون تدريباته الاثنين الماضي بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة يومين عقب مباراة البنك الاهلي في كأس الرابطة المصرية قبل خوض مرانه الأخير أمس الثلاثاء بملعب المقاولون قبل السفر للإسماعيلية .