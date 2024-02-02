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وصول الوفود المشاركة فى بطولة أفريقيا للأثقال المؤهلة للأولمبياد اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تصل  اليوم الجمعة الوفود المشاركة فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية خلال الفترة من 2 وحتى 10 فبرايرالجارى والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، .

 

وضمت قائمة الدول كلا من ، الجزائر والكاميرون والمغرب واوغندا  وبتسوانا وتونس وجنوب أفريقيا وزامبيا و سيراليون وغانا والرأس الأخضر وليسوتو ومدغشقر ونيجيريا وليبيا والسودان وموريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف . 

 

 

فيما ضمت قائمة  لاعبى ولاعبات الفراعنة ،كلا من، نضال محمد على و نعمة سعيد و أميرة عبد الرحمن و سارة سمير و شمس أحمد و سمر حبشي و فاطمة صادق و حليمة عبد العظيم ونور زكى وعبد الرحمن وجيه وعبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد

وأكد رئيس الاتحاد  محمد عبد المقصود ان البطولة سوف تقام تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة ، وحرص علي توجيه الشكر لوزارة ، مؤكدا علي المجهود الكبير للوزارة  في حل الأزمات ودعم الاتحاد في الأوقات الصعبة حتي استعادة  رفع الأثقال عصرها الذهبي.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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