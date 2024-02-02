وصول الوفود المشاركة فى بطولة أفريقيا للأثقال المؤهلة للأولمبياد اليوم

القاهرة - سامية سيد - تصل اليوم الجمعة الوفود المشاركة فى البطولة الأفريقية لرفع الأثقال التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية خلال الفترة من 2 وحتى 10 فبرايرالجارى والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، .

وضمت قائمة الدول كلا من ، الجزائر والكاميرون والمغرب واوغندا وبتسوانا وتونس وجنوب أفريقيا وزامبيا و سيراليون وغانا والرأس الأخضر وليسوتو ومدغشقر ونيجيريا وليبيا والسودان وموريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف .

فيما ضمت قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة ،كلا من، نضال محمد على و نعمة سعيد و أميرة عبد الرحمن و سارة سمير و شمس أحمد و سمر حبشي و فاطمة صادق و حليمة عبد العظيم ونور زكى وعبد الرحمن وجيه وعبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد

وأكد رئيس الاتحاد محمد عبد المقصود ان البطولة سوف تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وحرص علي توجيه الشكر لوزارة الرياضة، مؤكدا علي المجهود الكبير للوزارة في حل الأزمات ودعم الاتحاد في الأوقات الصعبة حتي استعادة رفع الأثقال عصرها الذهبي.