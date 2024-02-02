شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الوفود المشاركة فى بطولة أفريقيا للأثقال المؤهلة للأولمبياد اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وضمت قائمة الدول كلا من ، الجزائر والكاميرون والمغرب واوغندا وبتسوانا وتونس وجنوب أفريقيا وزامبيا و سيراليون وغانا والرأس الأخضر وليسوتو ومدغشقر ونيجيريا وليبيا والسودان وموريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف .
فيما ضمت قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة ،كلا من، نضال محمد على و نعمة سعيد و أميرة عبد الرحمن و سارة سمير و شمس أحمد و سمر حبشي و فاطمة صادق و حليمة عبد العظيم ونور زكى وعبد الرحمن وجيه وعبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد
وأكد رئيس الاتحاد محمد عبد المقصود ان البطولة سوف تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وحرص علي توجيه الشكر لوزارة الرياضة، مؤكدا علي المجهود الكبير للوزارة في حل الأزمات ودعم الاتحاد في الأوقات الصعبة حتي استعادة رفع الأثقال عصرها الذهبي.
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