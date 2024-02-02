شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواصل معسكره الخارجى استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، معسكره الخارجى، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم المقرر انطلاقه منتصف الشهر الجارى بالإمارات.

واختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 14 لاعبا للمشاركة فى بطولة عمان الودية، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل، وتضم القائمة كلا من: زيزو الصباح، محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى سمير، محمد عبد النبى لوحا، هيثم عاطف، إسماعيل بهجت، حسام باولو، أحمد الشحات مصطفى أحمد، مصطفى على صاصا، حسان محمد، الحسينى طه وعبد الرحمن حسن الشافعى.

وتواجد اسم المنتخب المصرى للكرة الشاطئية فى المجموعة الأولى إلى جوار الإمارات العربية المتحدة من كأس العالم للكرة الشاطئية 2024 دبى.

وضمت المجموعة الأولى أيضا كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا فى المنافسة على البلوغ لدور الثمانية من كأس العالم للكرة الشاطئية بدبى.

ويطمح منتخب مصر للكرة الشاطئية فى عمل بطولة تليق باسم الفراعنة من أجل تعويض خيبة أمل الفريق الأول الذى خرج مبكرا من بطولة كأس أمم إفريقيا بساحل العاج.