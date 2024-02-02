شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الاستسلام في ملف الصفقات بعد مد فترة القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو نادى الزمالك الاستسلام في ملف البحث عن صفقات جديدة لتدعيم صفوف القلعة البيضاء في الانتقالات الشتوية الجارية بعد قرار اتحاد الكرة بمد القيد إلى 6 فبراير الجاري.

ويكثف مسئولو نادى الزمالك من مفاوضاتهم من أجل إنهاء صفقة السورى محمود الأسود والذى شارك خلال المباريات الأربعة لمنتخب سوريا في كأس آسيا، وآخرها مساء الأربعاء أمام إيران .

ونال محمود الأسود صاحب الـ 20 عاما اعجاب هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا ومساعده محمود فايز، لاسيما وان اللاعب كان يشارك مع منتخب سوريا في منافسات كأس اسيا قبل ان يودع البطولة بعد الخسارة من إيران في ثمن النهائي.

ونجح مسئولو نادى الزمالك في التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الشتوى، بعد أن تم انتهاء أزمة إيقاف القيد، وسداد قسط المديونية المستحقة لاتحاد الكرة، مع رحيل أكثر من لاعب.

وضم الزمالك كل من : عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.