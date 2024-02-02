فيتوريا يرفض فسخ عقده ويتمسك بقيمة الشرط الجزائي كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي إسلام صادق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي بالكامل للموافقة على الرحيل عن تدريب منتخب الفراعنة في الفترة المقبلة.



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وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" البرتغالي روي فيتوريا يرفض الحصول على مبلغ 300 ألف دولار لفسخ عقده ويتمسك بقيمة الشرط الجزائي كاملة".



وتابع:"اتحاد الكرة برئاسة جمال علام يسعى للإطاحة بالبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قبل اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد المقبل ".

وفي سياق متصل قدم الاتحاد المصري لكرة القدم باعتذار إلى الجماهير المصرية العظيمة، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم من نتائج خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بدولة كوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية وأهداف مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي قام بالدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وأثناء البطولة.

كما يتقدم المجلس بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثلا عن الدولة والقيادة السياسية المصرية لدعم مسيرة المنتخبات الوطنية من خلال التشاور والاتفاق في الرؤى لوضع خطة للنهوض بالمنتخبات الوطنية منذ قدوم المجلس الحالي.