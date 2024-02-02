شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل فيروز أبو الخير وروان العربى وكنزى أيمن لربع نهائى سينسيناتى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثى المصرى روان العربى، فيروز أبو الخير، وكنزى أيمن إلى الدور ربع النهائى ببطولة سينسيناتى لسيدات الاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 31 يناير حتى الخامس من فبراير المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وجاءت نتائج المصريين فى دور الـ 16 كالتالى..

فوز فيروز أبو الخير هلى الانجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 11-7, 11-5, 11-7.

فوز كنزي أيمن على الويلزية إيملي وايت لوك بنتيحة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 1-11, 11-9, 8-11, 13-11.

فوز روان العربي على الإنجليزية جاسمين هوتون بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-6, 9-11, 11-7, 11-9.

هزيمة ندين شاهين أمام الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 11-5 .

هزيمة مريم متولي أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-6, 12-10.