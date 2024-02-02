شكرا لقرائتكم خبر عن فارس الدسوقى يتأهل لمواجهة محمد الشربينى فى ربع نهائى موتور سيتى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائى المصرى فارس الدسوقى ومحمد الشربينى إلى الدور ربع النهائى ببطولة موتور سيتى لرجال الاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 31 يناير حتى الخامس من فبراير، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار.

وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي..

فوز محمد الشربيني على الأمريكي تيموثي براونيل بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: -11, 11-7, 11-9, 10-12, 11-4.

فوز فارس الدسوقي على الكولومبي جوان فاراجاس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-9, 11-6.

هزيمة إبراهيم القباني أمام الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 10-12, 11-4, 11-5.

هزيمة علي أبو العينين أمام البيروفي روي سواريز بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-5, 13-11, 11-6.