4 منتخبات تطمح في معانقة المجد الأفريقي لأول مرة وكتابة التاريخ

ياسر رشاد - القاهرة - خرجت العديد من المنتخبات الكبرى من بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2023، في مرحلة المجموعات والدور ثمن النهائي، بشكل غير متوقع، مثل منتخبات مصر والمغرب والسنغال والجزائر وغيرها.

وتأهلت 8 منتخبات إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، الحالية التي تقام في ساحة كوت ديفوار، ومن بين هذا، هناك 4 فرق لم يحالفها الحظ بالتتويج باللقب من قبل.

ومن ناحية أخرى، هناك 4 منتخبات أخرى سبق لها أن حققت اللقب، وهي نيجيريا (ثلاث مرات) وكوت ديفوار (مرتين) وجنوب أفريقيا (مرة واحدة) والكونغو الديمقراطية (مرتين).

تحمل مواجهات ربع النهائي بالنسبة لأمم أفريقيا أمرًا غريبًا، حيث ستجمع كل بطل سابق بمنتخب طموح يسعى للتتويج لأول مرة في تاريخه، وهذا الصراع يعكس الطموح والتاريخ في هذه المرحلة المهمة من البطولة.

وستشهد نيجيريا، الفائزة ببطولات 1980 و1994 و2013، مواجهة منتخب أنجولا، الذي حقق أعظم إنجاز في تاريخه بالتأهل إلى ربع النهائي في عامي 2008 و2010.

سيواجه المنتخب الإيفواري صاحب الأرض، وهو بطل نسختي 1992 و2015، منتخب مالي الذي كان وصيفًا في نسخة 1972، وانتهى في المركز الثالث في 2012 و2013.

منتخب مالي

وستقابل جنوب أفريقيا بطلة عام 1996، فريق كاب فيردي الذي تأهّل إلى ربع نهائي من قبل في نسخة عام 2013.

وستواجه الكونغو الديمقراطية، التي كانت بطلة عامي 1968 و1974، غينيا الوصيفة في عام 1976.

كأس أفريقيا هل تشهد مفاجآت أخرى بتتويج بطلا جديدا؟

في الـ 7 النسخ كأس الأخيرة من أمم أفريقيا من عام 2012 حتى 2021، شهدت سبعة أبطال مختلفين، حيث كان أول بطل جديد هو منتخب زامبيا في عام 2012.

إذا استمرت نظرية تتويج بطال جديد لكل نسخة، بعد ثلاثية مصر من عام 2006 إلى عام 2010، فإن الرباعي الذي لم يحقق بطولة من قبل، ستكون له فرصة برفع اللقب الأفريقي، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية.

وتُعد كوت ديفوار صاحبة الأرض أمام امتحان صعب، حيث كانت مصر آخر بطل توج بكأس أمم أفريقيا على أرضه في 2006.

بعيدًا عن هذا فيُعد منتخب نيجيريا، هو المرشح الأبرز لكسر تلك النظريات، وتحقيق كاس أمم أفريقيا 2023.