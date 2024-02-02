شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواهب تغيب عن سوق الانتقالات الشتوية بسبب الابتعاد عن المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق الانتقالات الشتوية دعم جميع الفرق بالدورى المصرى الممتاز، وضم أفضل اللاعبين استعدادا لاستئناف مباريات بطولة "دورىNile" وبعض المنافسات المحلية والأفريقية. وعقب تصدرهم سوق الانتقالات فى الفترات الماضية غاب الثلاثى إبراهيم عادل مهاجم فريق بيراميدز وحمدى علاء لاعب فريق سموحة وأحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سيراميكا عن سوق الانتقالات الشتوية وذلك بسبب عدم المشاركة بشكل أساسى وتراجع المستوى. ونرصد لكم مشاركة الثلاثى هذا الموسم مع فرقهم.. - إبراهيم عادل مهاجم فريق بيراميدز - إبراهيم عادل مهاجم فريق بيراميدز غاب إبراهيم عادل مهاجم فريق بيراميدز عن التشكيل الأساسى للفريق الأزرق بسبب الإصابة منذ بداية الموسم، حيث شارك فى 8 مباريات وتمكن من تسجيل هدفين فى جميع مسابقات الفريق المحلية والأفريقية. - حمدى علاء لاعب فريق سموحة - حمدى علاء لاعب فريق سموحة ظهر حمدى علاء لاعب فريق سموحة مع الفريق السكندرى هذا الموسم بمستوى متواضع، حيث شارك فى 10 مباريات فقط. - أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سيراميكا - أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سيراميكا شارك أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سيراميكا مع فريقه هذا الموسم فى 13 مباراة، وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

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