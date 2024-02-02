اللقاء الأخير لصالح النسور.. تاريخ مواجهات نيجيريا وأنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب نيجيريا نظيره أنجولا، في السابعة مساء اليوم الجمعة، في أولى مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، والتقى المنتخبان في 7 مباريات من قبل.

وخلال هذه المباريات، فاز منتخب نيجيريا في مباراة، وفازت أنجولا في أخرى، فيما سيطر التعادل على مجريات 5 مباريات.

وكان اللقاء الأول الذي جمع بين المنتخبين وديا، في موسم 1980-1981، وانتهى بالتعادل السلبي 0-0، تكرر اللقاء مرة أخرى في الموسم التالي وانتهى بنفس النتيجة.

وفي موسم 2002-2003، التقى منتخب نيجيريا أنجولا، في ذهاب تصفيات كأس الأمم الإفريقية وانتهى بالتعادل السلبي 0-0، وفي لقاء العودة انتهت المباراة بالتعادل 2-2.

وتجدد اللقاء مرة أخرى في ذهاب تصفيات كأس العالم، موسم 2004-2005، وانتهت المباراة بفوز أنجولا 1-0، فيما انتهى لقاء العودة بالتعادل 1-1.

وفي كأس الأمم الإفريقية 2018، كان آخر لقاء يجمع بين المنتخبين، وحينها حقق منتخب نيجيريا الفوز الأول على أنجولا، بنتيجة 2-1.

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