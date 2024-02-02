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للمرة الثالثة.. ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية في غياب المنتخبات العربية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

سجلت نسخة بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، رقماً سلبياً للمنتخبات العربية، بعد أن ودعت كل المنتخبات العربية البطولة مبكراً.

وشاركت خلال النسخة الحالية بالبطولة خمسة منتخبات عربية، يوجد منهما من ودع البطولة من دور المجموعات مثل تونس والجزائر، ومن ودعها من دور ال 16، مثل مصر، المغرب وموريتانيا.

وتعد هذه هي المرة الثالثة في تاريخ البطولة، التي تشهد غياباً تاماً للعرب في هذا الدور، منذ استحداث هذا الدور من البطولة بعد زيادة عدد المنتخبات في نسخة عام 1992.

وغابت المنتخبات العربية عن هذا الدور من البطولة على مدار تاريخها مرتين فقط، الأولى في نسخة عام 1992 بالسنغال، حيث ودع الثلاثي العربي المشارك في البطولة خلال هذه النسخة وهم مصر والمغرب والجزائر من دور المجموعات.

وكانت النسخة الثانية التي تشهد غياب العرب عن الدور ربع النهائي، هي نسخة عام 2013 بجنوب أفريقيا، وودع الثلاثي العربي المغرب وتونس والجزائر البطولة من دور المجموعات أيضاً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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