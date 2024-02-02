تفوق نيجيريا.. عدد ألقاب المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنطلق اليوم الجمعة 2 فبراير أولى مباريات ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، وتأهل إلى هذا الدور 8 منتخبات، يختلفون عن النسخة السابقة، ويضم ربع النهائي 4 منتخبات لم يسبق لهم التتويج باللقب وهما، مالي وكاب فيردي وغينيا وأنجولا.

وتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، المنتخبات التالية، نيجيريا، أنجولا، الكونغو الديمقراطية، غينيا، مالي، ساحل العاج، الرأس الأخضر، جنوب أفريقيا.

ونرصد عدد ألقاب المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023:

1. نيجيريا، حققت اللقب 3 مرات، 1980، 1994، 2013

2. أنجولا، لم تحقق اللقب

3. الكونغو الديمقراطية، حققت اللقب مرتين، 1968، 1974

4. غينيا، لم تحقق اللقب

5. مالي، لم تحقق اللقب

6. ساحل العاج، حققت اللقب مرتين، 1992، 2015

7. الرأس الأخضر، لم تحقق اللقب

8. جنوب أفريقيا، لقب وحيد عام 1996

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