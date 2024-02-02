قائمة هدافي بطولة أمم أفريقيا 2023 قبل انطلاق مباريات الدور ربع النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار بمواجهتين، الأولى تجمع بين كلا من نيجيريا وأنجولا في تمام الساعة السابعة مساءً، والثانية بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وغينيا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف يستعرض موقع " الخليج 365" في السطور التالية، قائمة هدافي بطولة أمم أفريقيا 2023، قبل انطلاق الدور ربع النهائي من البطولة.

ويتصدر قائمة هدافي البطولة لاعب منتخب غينيا الاستوائية إميليو إنسوي، برصيد 5 أهداف من أربع مباريات، ويعد إنسوي اللاعب الوحيد في البطولة حتى الآن، الذي تمكن من إحراز ثلاثة أهداف "هاتريك" في مباراة واحدة، عندما سجل ثلاثية في مرمى منتخب غينيا بيساو في دور المجموعات.

ويتقاسم الثنائي مصطفى محمد لاعب المنتخب المصري، وجاستن دالا لاعب منتخب أنجولا المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة برصيد أربعة أهداف لكلا منهما.

وجاء في المركز الثالث بالقائمة كلا من " الأنجولي مابولولو، الجزائري بغداد بونجاح، البوركيني بيرتراند تراوري، بالإضافة إلى المالي لاسين سينا يوكو"، بثلاثة أهداف لكلا منهما.