رئيس الاتحاد الأفريقي يتبرع للكنيسة الكاثوليكية والعقيدة الإسلامية في ساحل العاج

محمد اسماعيل - القاهرة - تبرع الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إلى الكنيسة الكاثوليكية والعقيدة الإسلامية في ساحل العاج، بمبلغ 500 ألف دولار.

والتقى موتسيبي مع كاردينال الكنيسة الكاثوليكية جان بيير كوتوا، في ساحل العاج، وتبرع بقيمة 250 ألف دولار، كما التقى أيضًا مع أيما عثمان دياكيتي رئيس مجلس الأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية وتبرع له بمبلغ 250 ألف دولار.

وقال موتسيبي عبر الموقع الرسمي للكاف: "نحن ممتنون للغاية للكنيسة الكاثوليكية والعقيدة الإسلامية للعمل الديني والروحي الحاسم الذي يقومون به بين شعبنا في ساحل العاج وفي القارة الأفريقية والعالم، وملتزمون بالعمل معهم ومع جميع المنظمات الدينية والعقائدية في أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم، والمساهمة في توحيد جميع الناس من مختلف الخلفيات العرقية والإثنية والدينية".

ورافق موتسيبي كلا من، زوجته بريشوس مولوي موتسيبي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمؤسسة موتسيبي، وبعض نواب رئيس CAF والأمين العام.

يذكر أن موتسيبي سبق له التبرع للكنيسة الكاثوليكية والعقيدة الإسلامية في الكاميرون خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية السابقة 2022.

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