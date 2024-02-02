أبرز أرقام بطولة أمم أفريقيا 2023 قبل انطلاق مباريات الدور ربع النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار بمباراتين، الأولى تجمع بين منتخبي نيجيريا وأنجولا، والثانية تجمع بين الكونغو الديمقراطية ضد غينيا.

ويشهد الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا خلال هذه النسخة، تواجد 8 منتخبات تختلف بشكل كامل، عن ال 8 منتخبات الذي بلغت الدور نفسه في النسخة الماضية بالكاميرون 2021.

وصعد إلى الدور ربع النهائي في بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار 8 منتخبات، وهم " نيجيريا، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، مالي، أنجولا، غينيا، الرأس الأخضر، بالإضافة إلى الكونغو الديمقراطية"، بينما شهد ربع نهائي النسخة الماضية 2021 تواجد كلا من " مصر، السنغال، المغرب، بوركينا فاسو، تونس، غينيا الاستوائية، جامبيا والكاميرون".

وقد تشهد هذه النسخة من البطولة، تتويج منتخب باللقب للمرة الأولى في تاريخه، حيث يتواجد أربعة منتخبات في هذا الدور لم يسبق لهم التتويج بالبطولة، وهم " غينيا، مالي، أنجولا والرأس الأخضر".

وسجلت هذه النسخة من البطولة أكبر عدد من الأهداف عن طريق ركلات الجزاء، بعد إحراز 13 هدفاً من نقطة الجزاء، لتكسر الرقم القياسي المسجل برصيد 11 هدف من ركلة جزاء، في نسختي البطولة أعوام " 2008 بغانا، 2021 بالكاميرون".

وأصبحت هذه النسخة من البطولة، أكثر نسخة تسجيلاً للأهداف في تاريخ أمم أفريقيا برصيد 105 هدفاً حتى الآن، لتتخطى بطولة 2019 بمصر، والتي شهدت تسجيل 102 هدفاً.