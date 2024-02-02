شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات تحسم مصير روى فيتوريا مع منتخب مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت أزمة اتحاد الكرة مع البرتغالي روي فيتوريا النفق المظلم، في ظل رغبة أغلبية أعضاء المجلس في رحيل المدير الفني، فيما تستمر محاولات حازم إمام في الإبقاء على المدير الفني البرتغالي، ومن ناحية ثالثة تتواصل مفاوضات بعض أعضاء الاتحاد مع فيتوريا لتخفيض مطالبه المالية والرحيل بالتراضي.

وتنتظر أزمة فيتوريا مع اتحاد الكرة ثلاثة سيناريوهات الأول يتمثل في استسلام اتحاد الكرة لمطالب فيتوريا ودفع الشرط الجزائي كاملا وبالتالي اعلان فسخ التعاقد والبحث عن بديل آخر يقود المنتخب في الفترة المقبلة.

السيناريو الثاني هو نجاح حازم إمام في الإبقاء على المدرب مع تعديل بعض بنود التعاقد دون المساس بالراتب، بمعنى أن يتم الغاء البند الذى كان ينص على تقاضي فيتوريا لقيمة عقده كاملا حال الرحيل بعد انقضاء 15 يوما من الإخفاق الأفريقي.

السيناريو الثالث الذى يأمل ويعول عليه اتحاد الكرة هو نجاح الجهود المتواصلة بإقناع فيتوريا بالتنازل عن نصف الشرط الجزائي والرحيل بالتراضي عن المنتخب، قبل اجتماع الأحد المقبل.

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة آخر تطورات التفاوض مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بشأن فسخ العقد وحل أزمة الشرط الجزائي في عقده مع الجبلاية.

أكد المصدر لـ"الخليج 365" أن اتحاد الكرة عرض على فيتوريا الحصول على مبلغ 300 ألف دولار للرحيل بالتراضي، مشيرا إلى أن المبلغ مُقسّم ما بين 200 ألف دولار راتب شهر يناير إضافة 100 ألف دولار من قيمة الشرط الجزائي.

أوضح المصدر أن فيتوريا يرفض نهائيا التنازل عن أي مبلغ من قيمة الشرط الجزائي، ويتمسك بالحصول على 800 ألف دولار وهي قيمة راتب يناير والشرط الجزائي كامل.

شدد المصدر على أن هناك 7 أعضاء في مجلس إدارة اتحاد الكرة استقروا على رحيل فيتوريا وتدعمهم وزارة الرياضة، بينما هناك عضوان بالمجلس يتمسكان ببقائه واستكمال مهمته.

وأخفق منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا في استكمال بطولة أمم أفريقيا بعدما ودع البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية، ولم يحقق أي انتصار في البطولة واستقبلت شباك الفراعنة 7 أهداف.