شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الزمالك فى فبراير بعد انتهاء فترة التوقف الدولي ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستهل الزمالك مبارياته في شهر فبراير الجاري بملاقاة الإسماعيلي، لحساب لقاءات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 19 فبراير الجاري.
ويعود الزمالك لاستئناف مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير الجاري.
ويختتم الزمالك مبارياته في شهر فبراير الجاري، بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء 28 فبراير الجاري.
يستعد مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب للإعلان عن ضم صفقات جديدة وقيدهم فى قائمة الفريق لدى اتحاد الكرة ، لتدعيم صفوف الفريق خلال ميركاتو الشتاء.
ونجح مسئولو نادى الزمالك في التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الشتوى، بعد أن تم انتهاء أزمة إيقاف القيد، وسداد قسط المديونية المستحقة لاتحاد الكرة، مع رحيل أكثر من لاعب.
وأعلن الزمالك عن ضم كل من : عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.
وتم قيد اللاعبين فى قائمة الفريق باتحاد الكرة، بعد ان تم فتح سيستم القيد للزمالك بعدما حضر لمقر الجبلاية أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، وسددا قيمة القسط المستحق والبالغ 15 مليون جنيه، ليتم فتح السيستم ويصبح من حق الزمالك قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ومن المنتظر ان يعلن الزمالك عن ضم صفقات اخرى بعد ان استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على مد فترة القيد الشتوي لأندية الدوري الممتاز والقسم الثاني حتى 6 فبراير الجارى.
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رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية