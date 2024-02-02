شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الزمالك فى فبراير بعد انتهاء فترة التوقف الدولي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل الزمالك مبارياته في شهر فبراير الجاري بملاقاة الإسماعيلي، لحساب لقاءات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين 19 فبراير الجاري.

ويعود الزمالك لاستئناف مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملاقاة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، وذلك يوم الأحد 25 فبراير الجاري.

ويختتم الزمالك مبارياته في شهر فبراير الجاري، بمواجهة الداخلية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء 28 فبراير الجاري.

يستعد مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب للإعلان عن ضم صفقات جديدة وقيدهم فى قائمة الفريق لدى اتحاد الكرة ، لتدعيم صفوف الفريق خلال ميركاتو الشتاء.